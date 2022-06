A casa da Helena: lugar de tendências

Comecemos pelo quarto, um espaço claramente moderno, onde encontra muitas das tendências actuais. Desde as impressões de folhas e penas nas almofadas, que trazem alguma cor ao espaço, ao candeeiro formado por uma simples moldura geométrica, passando pelo quadro com uma frase e não esquecendo o papel de parede. Um espaço confortável, com vários elementos dispostos na medida certa de forma a criar um espaço agradável com um espiríto jovem.