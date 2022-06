Design nacional

A Green Apple Home Style é uma empresa portuguesa com sede na cidade do Cartaxo, com actividade internacional nas áreas de decoração de interiores, mobiliário e iluminação, para a indústria hoteleira e privada. A imagem é de um espelho de parede composto por diversas peças espelhadas cortadas individualmente, formando uma escultura interessante de altos e baixos.

Para responder a um público jovem, com diferentes culturas e necessidades, o desafio da marca centra-se numa análise exaustiva do mundo exterior: captação de estímulos externos transformando-os em produtos, imagens do quotidiano com inspiração na moda e no design.

Deste modo, a percepção do modo de vida e de estar da sociedade está intrínseco em cada produto da marca, cujo compromisso para com o público traduz-se na criação de colecções consistentes com produtos inovadores e uma identidade própria. A marca tem como ambição ser uma referência no mercado internacional.