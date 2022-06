6 dicas para aumentar o valor da sua casa antes de a vender!

Quer vender a sua casa? Ou quer simplesmente torná-la mais valiosa? Então este artigo é para si!

Existem truques que permitem valorizar a sua habitação e torná-la mais atrativa, nomeadamente para um futuro comprador. Quantas situações que conhecemos de casas que estão anos e anos com placa 'vende-se' e nada acontece. É verdade estamos numa altura complicada no mercado, as construções desceram e as vendas estão em queda, como tal é necessário destacar-se do vizinho. A sua casa tem de marcar a diferença, pelo lado positivo é claro, ela tem de cativar, brilhar, chamar a atenção e quem a vê precisa de sentir logo um impacto e projetar-se. Como assim projetar-se? É no sentido de se imaginar lá a viver, sentir-se bem dentro do espaço – em casa, que seja a cara também do potencial cliente. Como se consegue? É nesta principal questão que se desenvolve o artigo de hoje, mudar e fazer pequenas obras para que todos se possam projetar, não é difícil vai ver!

Antes de entramos nas obras e mudanças de casa, quero vos falar do Home Staging, talvez já tenha ouvido falar neste conceito, que tem conquistado muitos vendedores. Pode ser feita por um profissional ou se achar que tiver jeito por si mesmo, consiste numa nova maquilhagem da casa ou encenação, traduzindo a palavra inglesa - staging. Tem como principal ideia a da criação de um ambiente neutro, despojado de pertences ou peças demasiadas pessoais, de forma a que outra pessoa se possa interessar pela casa. Por mais que lhe possa custar financeiramente, por fazer algumas obras ou despegar-se do seu estilo, pode ser decisivo entre o sim ou não, entre o rápido e o demorado. Há despesas como estas que valorizam em todos os aspetos. E é nesta base que damos entrada ao artigo… Venha daí, irá surpreender-se!