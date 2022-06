6 dicas para a decoração de Páscoa

A proposta da imagem é da autoria da nossa querida Anna Westerlund. As bases de ovos feitas em cerâmica são uma prova de amor ao expô-las sobre a mesa no almoço de Páscoa. Ainda vai a tempo de ver todos as peças de contos de fadas e quem sabe morrer de amores por uma ou outra.

Repare no pormenor tão querido, do chapéu com pena sobre o ovo. Uma perdição!