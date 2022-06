A melhor fachada para a sua casa

A utilização do vidro na fachada é das formas mais antigas de aproveitamento do material. Inicialmente utilizado apenas nas janelas, foi evoluindo para outras aplicações de modo a que fossem aproveitadas as suas características como referência numa parte tão importante da casa. Foi já no início do século XX que a utilização do vidro na fachada ganhou importância, muito sobre a batuta da escola Bauhaus na Alemanha e foi a partir desse movimento que foi evoluindo a utilização do material até aos dias de hoje.

A principal característica do vidro, a transparência, é fundamental no seu uso. O aproveitamento dessa transparência permite-nos ter contacto com o mundo exterior e beneficiar da luminosidade e brilho que propicia no interior. O recurso ao vidro oferece ao espaço não só elegância, mas também um sentido de modernidade tão importante nos nossos dias. Podemos, por isso, dizer que, hoje em dia, o vidro é um dos mais importantes elementos nos projectos de arquitectura, contribuindo para a parte estética do edifício, mas sendo igualmente influente no conforto, na economização de recursos e até na segurança. Naturalmente, para que todas essas características e vantagens sejam correctamente exploradas, é necessário fazer escolhas. Tendo em conta a função específica para a qual o vamos usar, devemos sempre considerar que precisamos de material resistente a factores externos, com boas capacidades térmicas, com boa capacidade de isolamento de ruídos e fácil de limpar. O mercado do vidro oferece-nos uma oferta vasta que podemos escolher de acordo com aquilo que pretendemos e com o orçamento que temos disponível.