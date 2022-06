Antes e depois: fábrica de moagem vira habitação moderna

Os interiores agora são amplos e luminosos e em nada se parecem com o passado. As clarabóias de tecto deixam entrar todo o lado poderoso do sol e o ambiente consegue alterar-se por completo. Brilho e claridade são as palavras que melhor caracterizam este ambiente. Para manter sempre presente o passado histórico e misterioso foi com muita vontade que se quis manter algo que relacionasse com outros tempo e nada melhor do que as roldanas e estruturas da fábrica deixadas à vista como se uma obra de arte se tratasse.