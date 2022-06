13 ideias criativas para incluir a televisão numa sala pequena

E se a sua sala for muito pequena e estiver cheia e não conseguir colocar a televisão? Pode sempre aproveitar um recanto/nicho na parede. Depois, é só dispor o mobiliário com um ângulo adequado para ver televisão de forma confortável. A televisão não tem, necessariamente, que estar no centro do espaço, muito menos se não a liga com frequência e prefere dedicar-se a outras actividades.