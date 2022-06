Seis dicas para ter um escritório moderno em casa

Os escritórios modernos sobressaem pela simplicidade dos seus elementos. Quem neles trabalha procura conforto e funcionalidade e um local onde todos os computadores, documentos, livros e acessórios se consigam organizar da forma mais prática possível. A secretária é a peça chave em qualquer espaço de trabalho e quanto maior ela for, melhor será lá trabalhar. Uma mesa demasiado pequena onde a documentação e os aparelhos quase nos engolem prejudicam a nossa produtividade e pré-disposição para trabalhar ou estudar. Para além disso, fazem-nos perder tempo. Quanto mais amontoadas estão as coisas, pior para as encontrar.

Hoje em dia, já se desenham e fabricam secretárias a pensar naqueles problemas com que sempre nos deparamos, mas para os quais ainda não havia solução. Há secretárias compartimentalizadas ao pormenor, há secretárias com soluções para os cabos se arrumarem sem dar nós, há secretárias com tomadas embutidas e até secretárias com superfícies que carregam o telemóvel bastando que o pousemos sobre essa zona. Quando escolher a sua, tenha em conta toda a oferta que há no mercado, compare preços, tire medidas, sente-se nela antes de a comprar e eleja a melhor para as suas circunstâncias.