16 salas com escada que o vão encantar (e inspirar)

Hoje em dia as escadas são muito mais que um elemento arquitectónico e funcional. Funciona como um elemento que faz parte da composição do ambiente de uma casa. Graças a elas podemos ligar diferentes andares e ainda ajudam a quebrar com a horizontalidade do espaço. Por estas e por outras razões, é importante dar-lhes o protagonismo que merecem através de um desenho especial onde se conjuguem diferentes materiais, formas e que se unam a uma decoração harmoniosa com o ambiente em que se encontram presentes.

No artigo de hoje, temos 16 salas que têm como protagonista uma fantástica escada. Vamos ver?