Fachada Arte Nova vs interiores contemporâneos

Já lhe falei anteriormente do poder do amarelo nos interiores e de como quase instantaneamente conseguem transformar um espaço. É a prova provada ao olhar para esta sala de estar em que de imediato percebemos que o amarelo dá vida e brilho extra. Chama a atenção de tudo o resto e parece valorizar cada outro elemento.

O cinzento é também outra cor que se tem vindo a usar imenso em interiores e em todas as divisões, consegue criar uma base estável para se jogar com outras cores mais fortes por cima. A tela quadrada, colocada de forma desalinhada com o sofá é a peça central da sala em conjunto com o candeeiro estrutural de canto. A maneira como a tela foi pintada e as cores usadas remetem-nos para ambiente exótico e quente. O ligeiro amarelo que espreita, condiz com as almofadas e com as taças sob a mesa de apoio. As cadeiras em madeira fecham de certa forma o ambiente dedicado ao relaxamento enquanto as mesas laterais ao sofá dão o apoio necessário. A carpete é o elemento vintage