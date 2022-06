Top 5 e a casa de um só piso com a distribuição perfeita

Hoje, trazemos-lhe um livro de ideias no qual lhe mostraremos duas bonitas casas que se desenvolvem num só nível e que contam com tudo o que é necessário para se ter uma excelente qualidade de vida. Os profissionais do gabinete Rostow Bau desenharam e construíram estas duas casas que baptizaram como Vivaldi 140 e Vivaldi 125. Os números correspondem à correspondem à quantidade de metros quadrados com que contam as construções, respectivamente.

Ambas as casas contam com os espaços necessários para abrigar uma família, dispondo de uma distribuição que permite satisfazer as necessidades de um estilo de vida contemporâneo. Acompanhe-nos.