Tendências de Outono para o seu lar

Já faz algum tempo que o outono entrou oficialmente nos nossos calendários, desde o passado 23 de Setembro, contudo Portugal é um país privilegiado, o verão prolonga-se por mais uma semanas e o o verdadeiro outono só entrou há pouco tempo. Há quem preza todas as estações do ano, admirando a beleza de cada uma, se de facto a primavera é bela, com as flores a brotarem, o verde a nascer e os pássaros a migrarem novamente, o outono tem também esse encanto, contrário, mas também mágico. Reparem na paleta de cor que se pinta nas ruas, nos jardins ou noutros lugares… a natureza é linda! O vermelho, castanho, amarelo e cor de laranja dão ênfase ao cenário, as folhas caem e revestem o chão, o frio começa-se a fazer sentir, e as malhas e os casacos já saem cá para fora. Embrulhamos-nos em mantas, calçamos as pantufas e aquecemos o ambiente de casa. É verdade a própria casa reveste-se de jeito diferente, exige outras respostas, que ficaram adormecidas nas duas estações anteriores.

Procuramos novas decorações, retiramos outros tantos materiais dos armários e começamos no outono a preparar, a pouco e pouco, a vinda do inverno. O que precisa? O que não pode faltar? É necessário mudar muito? Neste artigo de hoje, temos respostas para todos, ideais para um outono em beleza, seis propostas que passam por várias divisões e que de certeza o elucidará. Agora é só desfrutar desta estação, das noites mais longas e do calor de casa, para descansar, cozinhar, ler um livro… enfim fazer todas estas pequenas boas coisas que nos sabem tão bem. Se no outono, como no inverno existe uma sensação boa é sem dúvida – o conforto do lar, aconchego e bem-estar em casa. É tão agradável… que muitas vezes nem apetece sair de lá!