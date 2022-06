Ideias de decoração para o seu quarto

De quantas coisas precisamos para ser felizes? De quantas coisas precisa o nosso quarto para ser o nosso mundo privado? Munido apenas do essencial, este quarto acompanha as novas tendências sociais: um espaço com poucas coisas, permite-nos concentrar, relaxar, desligarmo-nos do mundo lá fora. Se a sua personalidade acompanha a estética minimalista, as suas cores neutras e a sua recusa de demasiada mobília, esta será certamente uma boa referência para reproduzir no seu lugar de descanso.