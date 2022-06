E que tal um loft?

Neste loft berlinense as paredes cairam, mas a personalização do espaço indica diferentes espaços. Diferentes cores e materiais sinalizam e separam virtualmente áreas distintas, no caso, a cozinha e a sala de estar. Na cozinha encontramos os azulejos e um tecto onde o cimento foi deixado na sua cor natural; do outro lado, o parquet de carvalho reveste o piso e o tecto acompanha o branco das restantes paredes da casa. No final, um jogo de contrastes que é também um jogo de coerência, sem as imposições de paredes e fronteiras, que só roubam luz e espaço. E um loft é precisamente isso mesmo: o ponto de encontro de diferentes materiais, a comunicação entre divisões, de forma a rentabilizar o espaço.