8 cozinhas muito funcionais para usar em familia

Sem dúvida, que uma cozinha rústica remete-nos sempre para o lado mais familiar e convivial. Este espaço é, por exemplo, a cozinha idealmente familiar e funcional, pela sua luminosidade, grande área e combinação de materiais, que nos remete para um lado confortável e acolhedor.

As vigas em madeira, do teto, tornam este espaço com mais personalidade e com um espírito familiar. A mesa grande, também de madeira, é ideal para reunir toda a família em torno de uma bela refeição. Esta cozinha aberta, foi dividida por um bar, que separa a área de confecção e de refeição. Perfeito para manter funcionalidade, mas também uma ligação para quem está daquele lado a cozinhar.

Finalmente, não poderíamos deixar de referir o bonus desta cozinha, que dispõe de uma lareira, ideal para criar uma atmosfera cozy.