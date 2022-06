Remodelação total de um apartamento cheio de estilo

Dadas as características do lugar, o atelier procurou transformar a habitação de forma a criar um ambiente mais moderno de acordo com o seu contexto cosmopolita. Sendo assim, as áreas de caráter mais social foram redesenhadas como um único espaço, eliminando a presença de algumas paredes desnecessárias. Em contraponto, as zonas que requerem um maior grau de intimidade procuraram criar atmosferas acolhedoras e cumprir as exigências de privacidade inerentes a cada divisão.