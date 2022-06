Uma casa com a fachada em azulejos, a verdadeira inspiração

Hoje mostramos-lhe uma casa super agradável com uma particularidade especial: a fachada é em azulejos. Esta não seria uma particularidade há uns anos, em Portugal. Mas a verdade é que se trata de uma casa muito moderna. Estamos habituados a ver os azulejos de forma tradicional, bem clássica… Com este projecto mostramos-lhe como é possível trazer os azulejos para as habitações modernas, a sua integração é fantástica. Este é um projecto da empresa de azulejos Sant'Anna com o arquitecto Juan Trindade. Vamos conhecer…