Um brunch de Natal delici-HO-HO-HO-so!

Aquela cadeira antiga que temos no sótão. A mesa com um pé maior do que outro que já não usamos. A velharia encontrada num qualquer mercado de rua. Não merecerão as peças antigas uma segunda oportunidade? Não terão elas mais uma história a acrescentar ao conjunto de estórias que já contam? A mesa e as cadeiras que vê a compor o cenário ganharam uma nova vida e significado, surgindo agora pintadas de branco, uma cor leve, elegante e suave que as devolve ao presente.

