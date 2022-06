Habitação tradicional com detalhes contemporâneos

As escadas são muitas vezes negligenciadas no entanto não podemos esquecer que sem estas são um elemento funcional absolutamente indispensável para conectar diferentes cotas e pisos. Neste sentido, as escadas oferecem também uma grande diversidade a nível de possibilidades no que toca ao design.

Estas escadas são maravilhosas, quer na sua forma, quer nos seus acabamentos e como tal não poderíamos deixar de as destacar.