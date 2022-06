Deslumbrante habitação no Brasil!

Márcio Kogan é um dos arquitectos contemporâneos mais famosos da actualidade. É conhecido pelo seu estilo minimal que normalmente contrasta com uma materialidade muito forte. As suas maiores características são influências fortes do modernismo brasileiro e de arquitectos como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Lina Bo Bardi entre outros. Os seus projectos respeitam os princípios da arquitectura modernista brasileira, com especial atenção para o design de interiores e seus respectivos pormenores. O resultado é sempre caracterizado por uma arquitectura com uma mistura de elementos tradicionais com outros de caracter mais contemporâneo.

Neste artigo irá encontrar em grande destaque uma análise pormenorizada de uma das suas obras: a sensacional casa M&M, um grande exemplo de minimalismo arquitectónico em harmonia com a paisagem. É na realidade um daqueles casos em que as imagens valem mais que mil palavras, venha daí!