Natal? Comecemos a contagem decrescente!

Não pode dizer que está pronto para o Natal se ainda não decorou a sua lareira O Pai Natal já está habituado a procurar pelas botinhas e não convém desorientar a terceira idade. Há várias abordagens para o fazer. Pode compor um recanto de partilha com otomanas, cadeiras, puffs ou almofadas espalhadas por aqui e por ali sem esquecer as mantinhas e a boa disposição para partilhar histórias com o som do crepitar da lenha como fundo. Escolha um tema ou uma cor para orientar a sua decoração. É muito mais fácil se tiver um ponto de partida. Depois, é só escolher os ornamentos. E não lhe faltam opções. Tem coroas, tem grinaldas, velas de todos os tamanhos, espelhos e molduras com ilustrações natalícias, fitas de luzes, botas, estrelas ou presépios mais esculturais. Tudo depende do tamanho da sua lareira, do uso que lhe dá – cuidado com materiais inflamáveis – e, claro, da sua criatividade.