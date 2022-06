Apartamento monótono recebe uma transformação na qual se pode inspirar!

Se se sente em casa da avó cada vez que põe um pé dentro de casa, então, está na altura de fazer uma remodelação. Com as ideias modernas na arquitectura e no design, há sempre espaço para melhorias, não obstante o estado prévio do espaço.

Aqui, na homify, reunimos vários projectos que nos surpreendem. Algumas mudanças são de tal forma profundas que nos custa a acreditar que são os mesmos espaços. Hoje, vamos mostrar-lhe uma remodelação assinada pelo gabinete Sumisura, em Itália. Veja como se transformou um apartamento antiquado e desconfortável num espaço moderno e funcional.

Acompanhe-nos.