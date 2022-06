Loft em Sintra: espaço multifuncional

Mais uma vez tenho o privilégio de mostrar uma decoração de um espaço interior pela mão da Muda Home Design. Anteriormente já falamos dela, Vera Pontes, com o projecto do jardim cheio de atitude, com o quarto natura e ainda com um dos quartos do Nice Way Beach hostel em Cascais. Foram sempre artigos muito bem recebidos entre os nosso leitores, cheios de likes e comentários favoráveis, também por isso a vontade de voltar a mostrar interiores cheios de bom gosto foi mais forte.

O projecto que lhe trazemos hoje foi uma excelente reinterpretação de um espaço amplo e de excelentes áreas. Na gíria é mais conhecido por uma divisão tipo loft que é caracterizado pela falta de paredes a dividir o espaço e ainda assim dentro da mesma divisão acontecerem várias e diferentes tarefas e funções distintas.

Foi com alma e coração que a Muda pegou no espaço e o resultado está à vista!