Ideias fabulosas para decorar uma sala pequena

Os profissionais da homify têm sempre cartas na manga para o surpreender. E voltar a surpreender. Neste pequeno apartamento estão quase todas as áreas no mesmo espaço. A elegância com que foi decorada esta pequena sala de estar pode deixar qualquer um de boca aberta.

As gavetas transformaram-se em belos sofás. Quando o espaço exíguo só tem de juntar as peças que são realmente necessárias e distribui-las de forma harmoniosa, sem nunca deixar fugir a personalidade que pensou no primeiro momento.