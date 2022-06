15 desenhos e opções de relvado (para o inspirar)

Vamos lá começar a pensar no nosso jardim, que a primavera está mesmo à porta. Já sabe o tempo voa e temos de começar a planear/projetar o nosso jardim agora, para poder usufruir dele, assim que o bom tempo chegue. Hoje não falamos de flores, nem tão pouco de mobiliário de jardim, falamos sim de relvado. Afinal este tem um papel preponderante dentro do espaço exterior, ocupa grande parte da área e é o responsável pela beleza do espaço exterior. Neste sentido é importante ter um relvado cuidado e bem verdejante.

Neste livro de ideias, mostramo-lhe como pode ter um relvado diferente… Nem todos têm de ter a mesma forma ou o mesmo desenho. Veja aqui 15 opções diferentes de relvado e dê personalidade ao seu jardim.