Casa pequena com uma grande surpresa!

A rua da casa parece-nos muito discreta e charmosa. No entanto, o que atraiu de imediato a nossa atenção foi a inclinação do telhado escuro que reveste a cobertura desta casa, criando um contraste interessante com a fachada numa leve tonalidade em creme. O diálogo entre ambas as cores é repetido no design elegante da porta da frente também abrigada pelo telhado. Há, ainda, um singelo jardim com gravilha e arbustos cuidadosamente aparados.