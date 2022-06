Decoração de casa de praia em Santa Cruz

Mais uma foto montagem que exibe calorosamente as 3 cores que lhe falei anteriormente. As riscas ou listas aparecem, tanto na roupa de cama, como no tapete de chão. Também as fitas são no final de contas, riscas e tiras e estas aparecem nas almofadas e ainda penduradas num nicho de parede onde uma escultura da Nossa Senhora da Conceição Aparecida (padroeira do Brasil) em azul turquesa foi delicadamente colocada sugerindo fé e o culto à religião.