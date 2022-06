Quartos: 6 camas de casal de estilos diferentes

Criatividade aos pares. Todos os espaços da casa são uma fusão entre os gostos e as necessidades de quem a habita. Mas, é ao casal que pertence a tomada de decisões finais. No que toca ao quarto principal, cabe inteiramente aos casais escolher a decoração que deve ser um compromisso entre o gosto de ambos – nem demasiado feminino, nem demasiado masculino. Note-se que o quarto é mais do que um local de repouso. É também um espaço de privacidade, um refúgio, um recanto intimista e romântico também. É lá que os casais conseguem distanciar-se dos problemas de trabalho ou do trabalho que dão os filhos, é lá que discutem os planos para o futuro, as preocupações e as coisas boas. Seja como for e seja qual for a dinâmica de cada família, é uma divisão importante. A pensar nisso e a pensar nela, deixamos-lhe seis propostas para decorar o quarto que vão desde o mais moderno ao rústico. Focamo-nos, no entanto, nas camas.

Curioso? Acompanhe-nos.