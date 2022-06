Casa vitoriana com interiores modernos & contemporâneos

Dadas as características do imóvel, o trabalho desenvolvido pelos arquitetos focou-se em dois principios fundamentais: a reposição das qualidades originais da construção e a adaptação do espaço a uma nova função. Sendo assim, a simetria da planta, construção em altura, cobertura em telha, grande quantidade de janelas e muitas outras características foram enaltecidas, testemunhando novamente o período histórico do seu desenho. A recuperação e reabilitação dos acabamentos, foram desenvolvidos de forma a transformar o seu objetivo inicial numa habitação adequada às exigências funcionais de uma casa contemporânea.