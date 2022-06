Casa no Douro num conceito modernizado

Passamos agora para o exterior onde a pedra no pavimento nos relembra do meio rural no qual esta habitação se insere.

As portadas que se abrem revelam para o interior da habitação uma vista magnífica que este terraço fantástico oferece. Também a pintura tradicional com o rebordo branco assinalando os vãos, não nos deixa esquecer que esta é uma habitação antiga e com muitas histórias para contar!