Quais as mesas que tornam a sua sala única?

Quantas vezes no quotidiano a nossa mesa de 4 lugares é enorme, mas naquelas noites de sábado (com todos os amigos lá em casa) apenas serve para suportar as entradas do jantar? Se esse é um dos seus dramas, procure uma mesa extensível, que lhe permitirá a versatilidade necessária para a sua vida! Chegado a este ponto, a escolha também pode ser variada. No caso de ser possível e queira ser ousado, escolha as placas extensíveis noutra cor ou até mesmo noutro material: deste modo, terá uma mesa diferente sempre que estiver aberta, o que será menos cansativo para si!