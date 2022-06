homify 360º – Offshore, o bar de praia!

A vontade de ir para a praia chega a cada dia que nasce com sol e céu azul, mesmo que estejam uns tímidos 15 graus. Louca por praia como me intitulo orgulhosamente, com qualquer raio de sol significa me verem a passear à beira mar, a ver o mar, a tomar café numa esplanada ou simplesmente a comer um gelado sentada na areia. É com grande carinho que vos apresento o bar mais cool da praia da Barra em Ílhavo, Aveiro. Não é só por ser na minha cidade natal, mas simplesmente por ser das praias com o mais belo pôr do sol de todos. Quem discorda é porque nunca viu.. O momento em família ou com amigos em que vemos o sol a mergulhar no mar deixa-nos cheios de força para enfrentarmos o dia seguinte, de preferência também com mais praia. Esta língua de terra entre a ria e o mar, a Barra, é a paixão dos felizardos moradores da cidade de Aveiro e arredores que num curto espaço de tempo se encontram sobre a areia ou no melhor bar de praia.

O Offshore é o apoio de praia de que vamos falar hoje e o autor do projecto é do gabinete SAFE Arquitectura. Deixe-se mergulhar nas dunas e na melhor atmosfera de praia…