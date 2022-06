Um apartamento moderno e delicioso de apenas 66 m²

Os arquitectos do gabinete BRANDO CONCEPT foram os responsáveis pela remodelação deste apartamento de apenas 66 m². Mas, não se deixe enganar pelo tamanho porque o pouco espaço existente oferece tudo o que é necessário para um dia-a-dia com muito conforto. Agora redesenhado, o apartamento parece muito mais amplo do que aquilo que realmente é. Repare em todos os detalhes, designadamente nos acabamentos e na mistura de estilos. Vamos a isso?