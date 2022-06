Cactos, a nova tendência em plantas!

Com cactos poderá também construir uma espécie de terrário com todas as espécies que mais gosta. Terrário é o nome que se dá a um é um recipiente onde se reproduzem as condições ambientais tropicais, ou seja, com humidade e temperatura alta e constante. Podem ter diversos tamanhos e serem feitos de diversos materiais, não apenas em vidro, mas possuem sempre pelo menos uma das suas paredes em algum material transparente para facilitar a visão do interior.

O exemplo da imagem não corresponde ao descrito no parágrafo em cima mas aproxima-se ligeiramente. Como vê numa taça ou vaso com este formato será fácil compor o seu mini jardim e deixá-lo sempre em cima da mesa.