42 salas de estar fantásticas e fáceis de reproduzir

Como decorar uma sala de estar moderna? Que móveis escolher? Quais são as melhores cores? Vemos, não raras as vezes, salas de estar com mobiliário e objectos de decoração a mais que mais não fazem do que criar espaços cheios de elementos desnecessários e, por consequência, pouco práticos. A sala de estar moderna que imaginamos na homify tem uma atmosfera simples, fresca, arejada e com poucas distracções. Um sofá e um móvel de televisão são as peças fundamentais. Parece-lhe pouco?

Hoje, mostramos-lhe 42 fotografias de salas de estar decoradas com o estilo moderno que fazem dos apartamentos em que se inserem os espaços ideais para limpar a mente e repousar.

Não é nada de muito complicado. Mas, a ajuda de um decorador é sempre uma mais-valia.

Ora, veja lá as nossas escolhas.