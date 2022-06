Qual o papel de parede mais indicado para cada divisão?

Sabia que o papel de parede existia já antes de Cristo? É verdade, aproximadamente 200 A.C., na China, foi fabricado o primeiro papel, com papel de arroz, sem cor e muito rudimentar. Porém, ao longo dos tempos este material decorativo começou a ganhar notoriedade, foi sendo desenvolvido até aos dias de hoje. O papel de parede que vemos hoje, tanto nos modelos que vos apresentamos aqui, como em casas ou em lojas físicas, não é igual àquele da nossa infância ou de outras memórias. É sem duvida muito mais bonito, cumpre com os padrões de estilo, de cuidados e da era da modernidade. A primeira fábrica a desenvolver papel de parede foi em França, hoje existem pelo mundo inteiro… Nos tempos monárquicos, esta arte decorativa era só para quem podia, era algo de nobre e muito chique. Nos dias atuais, o papel de parede é acessível a todos, existem diferentes preços, materiais e em grandes quantidades, o que permite uma maior procura e oferta do mercado.

Quando falamos em papel de parede, muitos podem torcer o nariz, por achá-lo demasiado retrogrado e ultrapassado, mas desenganem-se. Ele voltou, como nunca esteve… É melhor do que nunca. Acabaram-se aqueles padrões dos anos '70/80, muito típicos, que parecem estar ainda nas nossas memórias, de forma diria traumática. Mas ultrapassamos os traumas com estas sugestões tão belas, encantadoras e inspiradoras. Tenho a certeza que depois de ver estas ideias de papel de parede, um pouco por toda a casa, irá mudar de ideias e talvez adote esta arte decorativa, que promete alterar o cenário da sua casa, como a pintura não o faz! Colocar papel de parede em casa, não significa revestir cada parede de toda a casa, pode optar só por um lado, conjugando com uma pintura neutra. De facto, as técnicas que se usam e os modelos de papel de parede revolucionam o mundo decorativo das nossas casas.

Quer espreitar? Então vamos a isso!