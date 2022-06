A cozinha perfeita existe e é portuguesa!

Já todos nós pensámos em remodelar certas partes da nossa casa. E porque não fazê-lo? É para isso que temos os melhores profissionais para o ajudar a transformar a sua habitação num verdadeiro paraíso, e foi precisamente isso que aconteceu no local que hoje lhe daremos a conhecer.

O projecto de remodelação interior foi da autoria dos profissionais da Homestories, que nasceu precisamente da paixão pela união entre a arquitectura e o design. O objectivo é sempre o de criar respostas e soluções distintas que se enquadrem com as vontades e necessidades do cliente. Esta equipa foca-se maioritariamente em projecto de remodelação e design porque acreditam ser uma das áreas com mais demanda actualmente. E nós não poderíamos concordar mais.

Continue desse lado e veja o resultado desta remodelação integral que transformou o espaço criando uma cozinha incrivelmente moderna!