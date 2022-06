Branco total na decoração e um resultado maravilhoso!

O projecto que hoje lhe trazemos destaca-se pela sua abordagem única e maravilhosa. As imagens que iremos de seguida observar fazem parte de uma remodelação interior que consistiu na decoração de um pequeno e adorável apartamento.

O trabalho foi efectuado pelos profissionais O Bibelot em colaboração com a arquitecta Juliana Costa da B. Loft, que é uma loja dedicada ao comércio e desenho de objetos e de decoração de interiores. Os profissionais fizeram um trabalho magnífico conferindo uma nova alma aos espaços de acordo com a vontade do cliente. O resultado é uma habitação acolhedora mas com detalhes arquitectónicos verdadeiramente maravilhosos e plenos.

Continue desse lado e veja o resultado de um projecto colaborativo e repleto de bom gosto!