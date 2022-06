Antes e depois: celeiro vira casa moderna na montanha

Aqui estamos no espaço interior do nosso celeiro: a transformação é notória e é perceptível que os trabalhos foram realizados com muito cuidado, especialmente devido ao desejo sempre presente em criar espaços sóbrios e ao mesmo tempo aconchegantes. A madeira e o ferro criam uma ligação com o passado do edifício, lembrando a história do mesmo, mesmo que apenas visualmente, as vigas do tecto representam a estrutura.