Apartamento de sonho no centro de Lisboa

O projeto desenvolvido pelo arquiteto procurou respeitar a envolvente arquitectónica composta por vários edifícios do início do século XIX. As novas linhas simples e modernas mantém a escala dos edifícios adjacentes através do desenho cuidado dos vãos e da presença de pequenas varandas ao estilo da época construtiva da envolvente. Foi possível incorporar no mesmo edifício várias tipologias espaciais que constituem apartamentos T1, T3 e T5, incluindo ainda algumas habitações em forma de Duplex.