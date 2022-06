Desenhando uma nova extensão da casa

Com a primavera à porta, chega a altura para pensarmos sobre o que mais nos inspira na arquitectura. Certamente já todos nós imaginamos em alterar as nossas casas e criar outro tipo de espaços para rentabilizar a actividade quotidiana. Por isto e por outro tipo de vontades, a nossa solução poderá passar por uma simples extensão da casa. Estas extensões são normalmente a construção de simples espaços junto à estrutura original. São muitos os motivos para optar por esta solução, quer seja para aumentar o valor no mercado da sua habitação, ou somente pelo facto de ter que aumentar a sua família! Com um devido planeamento e gestão com uma equipa de profissionais, é possível remodelar ou aumentar a sua residência, com o orçamento mais adequado ao seu bolso. Perante isto, hoje na homify decidimos dar uma ajuda com as suas decisões e tornar o processo um pouco mais fácil!

Em cinco propostas, inspire-se com algumas das mais interessantes propostas de extensões para habitações, que certamente irão inspirá-lo ai desse lado!