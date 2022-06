O melhor das casas japonesas

A arquitectura contemporânea japonesa apresenta-nos alguns dos projectos mais promissores e inovadores no campo da habitação. Com um design mais ousado, confortável e requintado, o Japão surpreende-nos com um número exponencial de arquitectos inscritos per capita. Assim, cada novo projecto é uma oportunidade para empurrar os limites do standard e consensual. Lado a lado com a contemporaneidade, a cultura arquitectónica japonesa manteve a sua tradição e o seu simbolismo ao longo de vários séculos, perante os desafios de uma sociedade em constante renovação e evolução. A necessidade de repensar e reconstruir um Japão pós-terramoto, tem sido um dos grandes desafios desta sociedade e uma oportunidade para destacar a arquitectura japonesa a nível internacional.

Ligados profundamente à importância dos materiais e a necessidade de estabelecer uma espiritualidade com a natureza, hoje destacamos a arquitectura nipónica neste artigo da homify.