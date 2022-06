Uma solução inteligente: loja de vinhos

Embora a grande maioria da população ainda considere que o papel de um arquitecto seja desenhar espaços bonitos e funcionais, nos últimos anos os novos desafios ligados às problemáticas atuais tem vindo a demonstrar que os profissionais desta área são capazes de muito mais do que isso. O trabalho de um arquitecto é, acima de tudo, um processo de aproximação à resolução de um problema da forma mais eficaz possível.

Hoje, em vez de lhe mostrarmos mais uma habitação, optámos por lhe apresentar um projeto diferente que assenta na procura de uma solução capaz de responder às questões de um lugar com condições muito específicas. Desenvolvido pela equipa Tiago do Vale Arquitectos, o projeto organizou uma loja de vinhos situada no norte de Portugal com uma elegância fascinante.

Embora composta por arquitectos muito jovens, a equipa liderada por Tiago do Vale tem vindo a desenvolver vários projetos reconhecidos a nível internacional com prémios conceituados. Venha connosco e descubra como é possível criar espaços fantásticos através de pequenas intervenções.