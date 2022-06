7 erros de decoração e como evitá-los

Viver numa cidade significa, na maior parte das vezes, ter que renunciar a espaços amplos. A maior parte das pessoas prefere viver num apartamento mais pequeno e sacrificar um pouco de espaço para estar ao pé dos transportes, do trabalho, das lojas e de outras comodidades. Decorar um espaço pequeno é, como sabemos, um desafio. Acima de tudo, há que ter em conta as nossas necessidades e orçamento para depois traçar um plano, com a ajuda de um profissional, para optimizar ao máximo o uso de cada divisão.

Neste livro de ideias, vamos dar-lhe conta de alguns dos erros mais cometidos na decoração. Veja quais são e evite-os.