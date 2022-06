Uma casa na paisagem

Situada no litoral norte do nosso país, no concelho de Viana do Castelo, a construção é envolvida por características naturais únicas. Reconhecendo a singularidade do lugar, a casa implanta-se numa encosta do vale de Afife, envolvida pela tradicional vegetação do norte de Portugal e por uma vista privilegiada sobre o mar. Apesar de a região ser abençoada por um clima temperado, as condições específicas da serra tornam o terreno selecionado para o projeto especialmente susceptível a ventos fortes, sobretudo vindos de noroeste.