5 revestimentos originais!

É certamente o revestimento mais moderno de todos os outros que foram mostrados. É uma tinta é certo, mas esta tem a propriedade de ser possível pintar com giz sobre ela e depois com um pano húmido limpar e voltar a ter a tela limpa pronta a receber mais desenhos, notas ou listas de supermercado. O preto é uma cor forte mas se aplicada em harmonia com a restante decoração e cores consegue criar divisões bastante contemporâneas e divertidas.

Para não ter surpresas ao chegar a casa depois de ter ido tomar café com as amigas e os miúdos terem ficado com o pai ou os avós, paredes todas rabiscadas poderão ser um pesadelo. Se aplicar esta tinta numa parede eles vão ficar entretidos e saberão que só o podem fazer nessa parede do quarto deles, em especifico.