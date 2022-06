Tudo sobre canalizações entupidas e como acabar com elas!

Um entupimento tão chato como frequente! O ralo do lava-loiças prende alguns produtos, mas a própria lavagem da loiça liberta gordura que com o tempo se mistura com outros materiais orgânicos ou não e forma entupimentos.

A forma mais simples de se livrar deste problema é também a mais comum. Ou seja, utilizando um desentupidor de borracha:

- encha a pia até meio com água quente;

- se tiver duas pias coloque a tampa na que não está entupida;

- coloque o desentupidor no ralo e faça vários movimentos rápidos para cima e para baixo com o desentupidor;

- retire o desentupidor e confirme se a água sai, se a água continuar na pia repita o processo quantas vezes forem necessárias até desentupir na totalidade.

Pode experimentar o procedimento com bicarbonato de sódio e vinagre, certificando-se que drena a água dos canos primeiro.

Se os métodos anteriores não funcionarem experimente limpar o sifão:

- coloque um recipiente por baixo das canalizações da pia;

- remova a parte amovível do sifão (parte curva do tubo), de preferência desenroscando os tubos com as mãos, mas caso não consiga use uma chave inglesa;

- retire o tubo, deixe escorrer a água e limpe bem o interior do tubo. Se houver resíduos acumulados use uma espátula para os retirar;

- volte a colocar o sifão no lugar e ligue a torneira para verificar se o problema está resolvido. Uma vez mais, a segurança nunca é demais:- sempre que utilizar produtos químicos use proteção individual!

E se no fim deste artigo achar que não consegue solucionar os seus problemas com entupimentos nas canalizações, chame um profissional