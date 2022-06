12 ideias fantásticas para ter a lavandaria perfeita

Se está a pensar criar a sua lavandaria desde o zero, então este projecto é para si. Neste caso, as dimensões da moradia permitiram criar uma zona de lavandaria independente separada do resto da cozinha com a qual mantém, não obstante, contacto visual através dos vidros. As barreiras físicas mais não fazem do que reforçar a personalidade única da divisão destinada não só a lavar roupa, como a todas as tarefas associadas a esta actividade.