Escritórios vs bibliotecas em casa!

No projecto português de Tiago do Vale Arquitectos o zona de escritório na remodelação do Chalé das Três Esquinas apareceu no rés do chão e com esta aparência. Já por diversas vezes falamos neste projecto e nas opções projectuais e decorativas do mesmo, sendo um excelente exemplo de mais um magnifico projecto nacional.

O espaço foi mobilado com elementos de cor escura em contraste com as paredes e tectos brancos e pavimento em mármore. Cada secretária tem o apoio de candeeiros de mesa e acesso às prateleiras de parede. Mais uma exemplo de escritório vs biblioteca cheio de bom gosto ma de formas e elementos muito simples.