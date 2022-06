Objectos decorativos em betão

Estes relógios simples e elegantes são feitos por Bmix e mostram como são um acessório funcional e alegre para cada casa. Relógios, sejam de parede, de pulso ou de mesa são um must-have e se forem no material mais popular do momento melhor ainda. Para os fãs de design e do elegante estilo minimalista acredito que seja amor à primeira vista.

Está na moda e a marca é responsável por mais exemplos de objectos decorativos com este material. Espreite as bases de candeeiros, letras e símbolos, floreiras, tabuleiros no site oficial da marca. A boa noticia é que existe a venda online por isso se ficar perdido de vontade conseguirá satisfazer o seu desejo. Mas sugiro-lhe que dê primeiramente uma volta nas lojas de produtos de decoração na sua cidade, de certeza que vai encontrar algo e bem mais e económico.